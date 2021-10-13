В этом году под озимую пшеницу украинские аграрии выделили 6,6 миллионов гектаров. Это на 9,3% больше, чем было зафиксировано в прошлом году.

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На данный момент удалось засеять 63% отведенных площадей. Первой сев завершила Сумская область – здесь посеяли 163 тысячи гектаров этой культуры.

Больше всего площадей под озимую пшеницу выделили фермеры Запорожской области – 700 тысяч гектаров.

Ранее эксперты сообщали о том, что сейчас увлажнение почвы для сева озимых самое лучшее за последние пять лет.

Украинцы могут стать свидетелями очередного подорожания хлеба. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Еще одна "жертва" цены газа: хлеб может существенно подорожать".