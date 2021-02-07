Більшість озимих культур перебували у стані зимового спокою.

Впродовж третьої декади січня озимі культури на більшій частині України перебували в стані зимового спокою.

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Відновлення ростових процесів озимих культур було зафіксовано лише на окремих полях Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих культур (3 см) у третій декаді січня становила -1-9°С, тобто вище за критичні температури вимерзання.

При цьому на початку декади, під час інтенсивного похолодання, місцями в Одеській, Херсонській, Донецькій і Луганській областях, у районах із недостатнім сніговим покривом мінімальна температура на глибині 3 см знижувалася до -10-15°С, що близько до критичної температури вимерзання озимого ячменю, ріпаку та слаборозвинених з осені рослин озимої пшениці, – повідомили метеорологи.

Минулий рік був дуже сприятливий для українських аграріїв, що дозволило наблизитися до нового рекорду. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна на шляху до нового експортного рекорду".