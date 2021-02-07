Большинство озимых культур находились в состоянии зимнего покоя.

В третьей декаде января озимые культуры на большей части Украины находились в состоянии зимнего покоя.

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Восстановление ростовых процессов озимых культур было зафиксировано лишь на отдельных полях Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областей.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур (3 см) в третьей декаде января составила -1-9°С, то есть выше критической температуры вымерзания.

При этом в начале декады, во время интенсивного похолодания, местами в Одесской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, в районах с недостаточным снежным покровом минимальная температура на глубине 3 см понижалась до -10-15°С, что близко к критической температуры вымерзания озимого ячменя, рапса и слаборазвитых с осени растений озимой пшеницы, –сообщили метеорологи.

Прошлый год был очень благоприятным для украинских аграриев, что позволило приблизиться к новому рекорду. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина на пути к новому экспортному рекорду".