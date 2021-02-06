Україна на шляху до нового експортного рекорду
Поточний маркетинговий рік став сприятливим для експортерів українского зерна.
Джерело:AgroPortal
Українським аграріям вдалося зібрати третій чи четвертий за величиною врожай зернових за увесь час незалежності.
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Це дозволить Україні досягнути нового експортного рекорду зернових. Оскільки ціни не знижуються, прибуток гарантовано перевищить минулорічний показник.
Цікаво, що у Державній фіскальній службі зазначили, що експорт зернових з України зменшився. За 2020/2021 маркетинговий рік експорт склав близько 29 мільйонів тонн, а це на 21% менше за торішній показник.
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