Озимі культури: який стан ґрунтів і яким буде врожай

Вологість ґрунту під озимими культурами в Україні доволі стабільна, що дозволяє сподіватися на дуже хороший урожай.

У більшості регіонів України продуктивної вологи на полях достатньо для вегетації озимини та проведення сільгоспробіт. Зволоження метрового шару ґрунту під озимими культурами та на зябу достатнє й оптимальне — 121-160 міліметрів і більше.

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Утім, у деяких областях опадів накопичилося помітно менше. На значних площах Миколаївської, Херсонської та на окремих площах Одеської областей запаси продуктивної вологи низькі для ранньовесняного періоду і становлять 87—120 міліметрів.

Прогнози щодо врожайності озимини нині оптимістичні. Як зазначають фахівці, культури вдало пережили холоди і майже скрізь вийшли із зими у доброму та задовільному стані. Загибель їх мінімальна, адже на значній території рослини донедавна вкривав шар снігу. Тож очікується, що різниця між посівними і жнивними площами буде незначною.

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