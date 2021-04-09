Березневий Індекс цін Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО) свідчить, що вартість продовольства зростає вже десятий місяць поспіль.

Згідно рейтингу ФАО, який дозволяє щомісяця відслідковувати коливання світових цін на продовольчі товари, у березні-2021 середнє значення Індексу продовольчих цін склало 118,5 пункту, що на 2,1% вище рівня лютого-2021. Це найвище значення даного Індексу з червня 2014 року. Крім того, показник вказує, що ціни на продовольство зростають уже десятий місяць поспіль.

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Олійна продукція

Основну частку приросту Індексу забезпечило збільшення цін на олійну продукцію, які в порівнянні з лютим-2021 виросли на 8% і досягли 10-річного максимуму. Особливо різке зростання продемонстрували ціни на соєву олію, що частково обумовлено очікуваннями стійкого попиту з боку виробників біодизельного палива.

Молочна продукція

Індекс цін на молочну продукцію виріс на 3,9% в порівнянні з його лютневим рівнем. Збільшення цін на вершкове масло пояснюється головним чином скороченням пропозиції в Європі і збільшенням попиту в зв'язку з очікуваним відновленням роботи сфери громадського харчування. Ціни на сухе молоко також виросли в результаті збільшення обсягів імпорту з боку азіатських країн, особливо Китаю, на тлі сезонного зниження виробництва молока в Океанії і дефіциту транспортної тари в Європі і Північній Америці.

М'ясо



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Середнє значення Індексу цін на м'ясо виявилося на 2,3% вище рівня лютого-2021. Основною причиною зростання котирувань м'яса птиці і свинини послужило збільшення імпорту Китаєм і зростання внутрішніх продажів в Європі напередодні Великодня.

Зернові

Індекс цін на зернові дещо скоротився – на 1,8%, але він все ще на 26,5% вищий від рівня березня 2020 року. Найзначніше знизилися експортні ціни на пшеницю, що обумовлено наявністю достатніх запасів і сприятливими видами на врожай 2021 року. Ціни на кукурудзу і рис також знизилися, в той час як ціни на сорго зросли.

Цукор

Індекс цін на цукор за березень скоротився на 4%, що пов'язано з очікуваним значним збільшенням експорту з боку Індії, але він все ще на 30% вище, ніж роком раніше.