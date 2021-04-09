Закупочные цены на пшеницу в Украине опустились до сентябрьского уровня вслед за снижением котировок на мировых биржах. Если ситуация не изменится, цены могут опуститься до 200 долларов за тонну.

Главным фактором давления на цены украинской пшеницы является российская пшеница, экспортные цены на которую за неделю упали до 238-240 долларов/тонна.

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Российские трейдеры пытаются продать как можно больше пшеницы до введения 70% пошлины на цену, превышающую 200 долларов/тонна для нового урожая.

Как следствие, закупочные цены на продовольственную пшеницу в Украине снизились до 215-225 долларов/тонна для поставок в порт в апреле-мае. Переработчики также опустили закупочные цены, а некоторые даже остановили закупки в ожидании стабилизации рынка.

Украинские производители увеличивают продажи свинины на внешний рынок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина наращивает экспорт свинины".