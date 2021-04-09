Падение цены на пшеницу достигло рекорда
Закупочные цены на пшеницу в Украине опустились до сентябрьского уровня вслед за снижением котировок на мировых биржах. Если ситуация не изменится, цены могут опуститься до 200 долларов за тонну.
Источник:Graintrade
Главным фактором давления на цены украинской пшеницы является российская пшеница, экспортные цены на которую за неделю упали до 238-240 долларов/тонна.
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Российские трейдеры пытаются продать как можно больше пшеницы до введения 70% пошлины на цену, превышающую 200 долларов/тонна для нового урожая.
Как следствие, закупочные цены на продовольственную пшеницу в Украине снизились до 215-225 долларов/тонна для поставок в порт в апреле-мае. Переработчики также опустили закупочные цены, а некоторые даже остановили закупки в ожидании стабилизации рынка.
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