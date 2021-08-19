Тиждень тому було оприлюднено статистику ITC TradeMap щодо експорт меду в світі. За даними цієї організації, українські виробники суттєво збільшили обсяги своїх поставок, й Україна вийшла на 2 місце серед найбільших світових експортерів меду.

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Процес розширення медової географії для України триває – віднині вітчизняна продукція поїде ще й до Катару. Відповідний сертифікат про експорт погодили компетентні органи двох країн, зокрема, МЗС та Держпродспоживслужба України.

Коментар МЗС

Катарський сертифікат створює нові економічні можливості для українських компаній, зокрема, для нашого потужного продовольчого експорту. Мед до Катару, м’ясо та яйця до Японії, молочні продукти до Туреччини, дрібна рогата худоба до Кувейту – це перелік нових можливостей, які українські дипломати у співпраці з Держпродспоживслужбою відкрили для українського агропромислового комплексу лише за останні кілька місяців. Ми продовжимо рухатися такими темпами, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Реакція Держпродспоживслужби

"Український мед відомий всюди. Ми займаємо друге місце у світі як експортери цього смачного і корисного продукту. При цьому наші виробники поліпшують свої позиції. Для того, щоб зробити їх ще більш конкурентоздатними і сильнішими, ми продовжуємо відкривати нові ринки", – відзначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.