Хлопець успішно протестував свій проєкт на спеціальному обладнанні ще у 2019 році. З того часу він працює над масштабуванням виробництва.

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Він пояснив, що в Україні паперова промисловість працює лише на імпортному волокні та макулатурі, тобто первинного волокна ніхто не виробляє.

За декілька місяців Валентин запустив у виробництво першу промислову партію екологічного паперу.

Зазначимо, що юнак зі своїм винаходом здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії та на Олімпіаді геніїв у США.

На ринку з'явиться веганська продукція для немовлят. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Веганська суміш для немовлят: на ринок вийде інноваційний продукт".