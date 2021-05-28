Парень успешно протестировал свой проект на специальном оборудовании еще в 2019 году. С тех пор он работает над увеличением масштабов производства.

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Он пояснил, что в Украине бумажная промышленность работает только на импортном волокне и макулатуре, то есть первичного волокна никто не производит.

За несколько месяцев Валентин запустил в производство первую промышленную партию экологичной бумаги.

Отметим, что юноша со своим изобретением получил "золото" на Международной олимпиаде по экологии в Кении и на Олимпиаде гениев в США.

На рынке появится веганская продукция для младенцев. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Веганская смесь для младенцев: на рынок выйдет инновационный продукт".