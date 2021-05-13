Ще у лютому компанія оголосила, що собівартість курячої грудки "з пробірки" становить близько 7 доларів, а вже зараз її ціна складає 4 долари.

Цікаво Молоко та м'ясо будуть дорожчати

Щоправда, наразі виробничі витрати вказуються не за кілограм, а за одиницю виробу вагою 110 грамів.

Втім, компанія переконана, що це вже великий прорив, і що вже в найближчому майбутньому їм вдасться встановити ціновий паритет із звичайною курятиною та вийти на широкий ринок.

Future Meat "вирощує" курятину у великих біореакторах, використовуючи суміш рослинних і тваринних інгредієнтів.

Велика кількість кави може зашкодити організму. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Кава як ворог: які проблеми може викликати зловживання улюбленим напоєм".