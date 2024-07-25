Чого очікувати від підвищення акцизу на пальне

Генеральний директор УКАБ Олег Хоменко, посилаючись на дані статистики, яку веде клуб аграрного бізнесу з 2022 року розповів, що Україна не диктує світові ціни, вартість кінцевої продукції після підвищення акцизів на пальне пропорційно на 10% не виросте.

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Олег Хоменко зауважив, що натомість можна сказати, що ціна продукції підвищиться на 5 – 7%.

Генеральний директор УКАБ наголосив, що великі компанії мають можливість диверсифікувати ризики й тримати ціни на власну продукцію на рівні світових, а ось мікро-, малі та середні підвищуватимуть вартість власної продукції.

Далі все залежатиме від того, чи купуватимуть їх товари експортери та трейдери за більшою ціною. Якщо ж світова кон'юнктура не буде давати можливості експортерам здійснювати закупівлю сировини по більш високій ціні, збитки агровиробників збільшаться,

– говорить Олег Хоменко.

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