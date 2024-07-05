Підвищення акцизу вплине на вартість виробництва

Аграрії є одними з найбільших споживачів дизельного пального в Україні. За підрахунками аналітиків "Всеукраїнської аграрної ради" фермери споживають його понад півтора мільярда літрів на рік. Експерт ВАР Дмитро Кохан у коментарі 24 Каналу розповів, що на гектар оброблюваної землі норматив витрати 60 – 65 літрів пального. Це треба помножити на 24 мільйони гектарів землі, яку обробляють фермери.

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На думку аналітика, будь-яке підвищення акцизу на пальне вплине на вартість виробництва. Воно стане дорожче, а прибутковість впаде. Кінцева вартість продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, відповідно, теж зросте.

Що передбачає законопроєкт про підвищення акцизу

За словами експерта, якщо ж брати до уваги те, що передбачене законопроєктом №11256-2, то там в перший і другий рік не таке вже й суттєве збільшення планується. Як кінцева мета закладається ставка 330 євро за тисячу літрів замість поточних 130,5 євро. Але перехід до неї розбито на кілька років.

Дмитро Кохан Експерт "Всеукраїнської аграрної ради" Утім, якщо законопроєкт приймають, то вже зараз ставка зросте з 139,5 до 177,6 євро. І потім вона щорічно збільшується, поки не вийде на 330 євро. Тобто з фермерів будуть додатково знімати по 5 доларів з гектару.

Кохан говорить, що "Всеукраїнська аграрна рада" не підтримала таке рішення парламенту. За його словами, тут справа не в тому, що хтось не хоче платити податки, просто "повинен бути здоровий глузд і принцип чесної конкуренції". Він наголошує, що у всій Східній Європі ця ставка саме для аграріїв всюди зменшена.

Яку ставку платять фермери Європи

Євродиректива встановлює, що з суб'єктів, які не їздять дорогами загального користування (як аграріїв, чия техніка їздить лише полями), не варто брати високий акциз на ремонт доріг.

Аналітик зазначає, що знижений акциз стосується не лише аграріїв. Є ще двигуни, які стоять стаціонарно на підприємствах та техніка, яка не виїжджає на дороги загального користування. Тому Євродиректива встановлює, що мінімальна ставка 330 євро повинна бути для всіх європейських країн. Але для аграріїв і подібних підприємств мінімальна ставка має бути на рівні 21 євро.

Експерти ВАР дослідили зріз по Східній Європі та не знайшли ставки більше ніж 60 євро на тисячу літрів.

Румунія 21 євро;

Литва і Латвія 60 – 62 євро;

Чехія 54 євро.

А ті ж поляки, наші конкуренти, взагалі нічого не платять. Тому коли нам поставлять ставку 330 євро, конкурентоспроможність зникне. Це буде ще одна цеглинка, яка віддалить нас від нормальної взаємодії з нашими європейськими партнерами,

– говорить Дмитро Кохан.

Але, за словами аналітика, уряд говорить, що треба прийняти цей закон, бо є потреба у фінансуванні військових, і всі це добре розуміють. Кохан наголошує, що якщо потрібні гроші на армію, то аграрії не проти, але спілка виступає за те, щоб після скасування воєнного стану знизили й ставку для аграріїв, як це є у всій Європі. Це допоможе українським фермерам бути у конкурентних умовах.

Аграрії стурбовані підвищенням акцизу