Рада підвищила акциз на пальне

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада України підвищила акциз на пальне

Парламент прийняв законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо,

– написав депутат.

Також він додав, що "За" проголосував 231 депутат. Правка №267 про автогаз, за його словами, теж була підтримана.

Як підвищений акциз на паливо вплине на аграріїв

Аграрії є одними з найбільших споживачів дизельного пального в Україні. За підрахунками аналітиків "Всеукраїнської аграрної ради" фермери споживають його понад півтора мільярда літрів на рік. Експерт ВАР Дмитро Кохан у коментарі 24 Каналу раніше розповідав, що на гектар оброблюваної землі норматив витрати 60 – 65 літрів пального.

Новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Мінімальний акциз для дизеля становить 330 євро на 1000 літрів.

На думку аналітика, будь-яке підвищення акцизу на пальне вплине на вартість виробництва. Воно стане дорожче, а прибутковість впаде. Кінцева вартість продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, відповідно, теж зросте.

Важливо Українські ж аграрії ж, за словами Дмитра Кохана, виступають за скасування акцизу для сільгосптехніки, яка не їздить по дорогах загального користування. Така практика існує в Європі і допомагає фермерам бути конкурентоздатними.

У 5 разів більше, ніж у Європі: українські аграрії стурбовані акцизом на паливо