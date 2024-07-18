Рада підвищила акциз на пальне
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада України підвищила акциз на пальне
Парламент прийняв законопроект 11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо,
– написав депутат.
Також він додав, що "За" проголосував 231 депутат. Правка №267 про автогаз, за його словами, теж була підтримана.
Як підвищений акциз на паливо вплине на аграріїв
Аграрії є одними з найбільших споживачів дизельного пального в Україні. За підрахунками аналітиків "Всеукраїнської аграрної ради" фермери споживають його понад півтора мільярда літрів на рік. Експерт ВАР Дмитро Кохан у коментарі 24 Каналу раніше розповідав, що на гектар оброблюваної землі норматив витрати 60 – 65 літрів пального.
Новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Мінімальний акциз для дизеля становить 330 євро на 1000 літрів.
На думку аналітика, будь-яке підвищення акцизу на пальне вплине на вартість виробництва. Воно стане дорожче, а прибутковість впаде. Кінцева вартість продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, відповідно, теж зросте.
У 5 разів більше, ніж у Європі: українські аграрії стурбовані акцизом на паливо
- Українські аграрії сплачуватимуть у 5 разів більший акциз на паливо, ніж у Європі до 2028 року.
- Фермери стурбовані підвищенням акцизу, оскільки це призведе до збільшення витрат та підвищення вартості агропродукції.
- Український агробізнес сплачуватиме понад 13 мільярдів гривень щороку, що є в 5 разів більше, ніж європейські підприємства.
- Аграрії вимагають збереження ставки акцизу на рівні не більше 50% після закінчення війни для кращого планування діяльності.