Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння

В Україні ріпак давно зажив слави високоврожайної, високоокупної та нехворобливої культури. Може тому вітчизняні аграрії не завжди приділяють належну увагу захисту цієї рослини. В той же час, практика показує – ефективне використання на ріпаку сучасних фунгіцидів дозволяє значно зменшити втрати врожаю і дає стабільний додатковий прибуток.

За даними науковців, щороку загальні втрати врожаю ріпаку через хвороби складають у світових масштабах від 20% до 30% (залежно від сезону), а за певних погодних умов недобір може сягати до 50%.

Головні вороги культури – хвороби грибкового походження: склеротиніоз, фомоз та альтернаріоз. Вони вкрай небезпечні тим, що проявляються на всіх наземних частинах рослини – стеблах, листках та стручках. Особливо активні збудники цих хвороб у період цвітіння.

За таких умов, єдиний ефективний метод захисту посівів ріпаку – застосування фунгіциду. Але є важливий нюанс – дуже часто рослини заражаються одночасно одразу кількома патогенами. І в такому випадку потрібен дійсно потужний фунгіцид, який завжди здатен захистити культуру від декількох хвороб.

Саме тому експерти радять аграріям звернути увагу на системний комбінований фунгіцид Піктор® компанії BASF. Цей препарат містить одразу дві діючі речовини – боскалід і димоксистробін, що мають різні механізми дії на збудників хвороб та доповнюють одна одну, гарантуючи надійний захист, як всередині рослини, так і ззовні.

Місце Піктору® в системі захисту

Піктор® наразі найпотужніший фунгіцид на ринку для захисту ріпаку у період цвітіння. При обробці продуктом частина діючої речовини боскалід залишається на поверхні рослини, інша проникає всередину, поширюється трансламінарно і по судинній системі листа. Боскалід пригнічує процеси дихання грибів, в результаті чого вони позбавляються джерел енергії і компонентів для будови клітин.

Дімоксистробін забезпечує тривалий контроль збудників хвороб. Речовина надійно перешкоджає переносу частинок грибів.

Діючи разом, боскалід і дімоксістробін чудово доповнюють один одного і створюють винятково ефективну комбінацію для захисту культури від збудників основних грибкових хвороб ріпаку.

Фунгіцид Піктор® має ще дві надзвичайно важливі властивості.

AgCelence®-ефект. Це фізіологічний ефект, який забезпечує покращення загального стану рослин, підвищує їхню життєздатність, стимулює ріст та сприяє накопиченню вегетативної маси. Завдяки AgCelence® покращується процес фотосинтезу і поглинання азоту, культура стає стійкішою до стресових ситуацій. Також значно поліпшується якість насіння – підвищується олійність і маса тисячі насінин.

AgCelence® – відкриття нового в захисті рослин

Піктор® безпечний для бджіл. Цей фактор має надзвичайно тішити бджолярів, адже ріпак – популярна медоносна рослина. До речі, нещодавно вчені з Національного інституту сільськогосподарських досліджень Франції і тамтешнього Національного центру наукових досліджень встановили, що врожайність ріпаку на полях з великою кількістю комах-запилювачів зростає до 40%.

Розробники рекомендують застосовувати фунгіцид Піктор® у період цвітіння (коли починають опадати перші пелюстки), адже результати численних дослідів і господарська практика доводять високу ефективність саме такої обробки з метою контролю грибкових хвороб і підвищення врожайності ріпаку.

Піктор®

Досконалiсть в кожнiй краплi

Переваги препарату

висока активнiсть проти збудникiв склеротинiозу, альтернарiозу та iнших хвороб рiпаку

має яскраво виражений "фiзiологiчний ефект" AgCelence®

висока фунгiцидна та фiзiологiчна ефективнiсть завдяки наявностi двох iнновацiйних дiючих речовин з рiзних хiмiчних класiв

забезпечує тривалу профiлактичну дiю

впливає на зниження втрат перед та пiд час збирання врожаю

висока бiологiчна та економiчна ефективнiсть

безпечний для бджiл

Фунгіцид Піктор® з лінійки AgCelence® дає можливість аграріям отримати максимум вигоди.

Економіка з Піктор®

Джерело: агро та демоцентри BASF, Україна

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