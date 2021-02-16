Юг Украины может превратиться в пустыню: неутешительный прогноз изменения климата
Глобальное потепление может существенно повлиять и на Украину. Южные области со временем могут стать пустыней.
Источник:РБК-Україна
Украина уже ощущает последствия глобального потепления. По словам министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского, степи в южном регионе могут превратиться в пустыни.
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Также в результате повышения температуры существует серьезная угроза увеличения количества стихийных бедствий. Жители Украины чаще могут становиться жертвами паводков в Карпатах, превращения степей южного региона в пустыни, затопления прибрежной зоны.
Кроме того, в центральных и южных регионах существует реальная угроза нехватки питьевой воды.
Также отмечается, что за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2оС.
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