Платити треба буде більше: в Україні очікують здорожчання посівної
24 грудня 2021 , 12:35Читать новость на русском
Джерело:fbc.ua
Вже незабаром аграріям доведеться понести додаткові витрати. Посівна кампанія забере чимало коштів.
Посівна забере більше коштів
Весняна посівна кампанія обійдеться аграріям у кругленьку суму. Особливо це стосується фермерів з центральних областей України.
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Засоби захисту рослин подорожчають на понад 50%, а за паливо доведеться платити на 10 – 30% більше. Таким чином звичні витрати суттєво зростуть.
Окрім того, експерти радять аграріям розпочати закупівлю добрив. З часом їхня вартість лише зростатиме, тому про їх закупівлю слід потурбуватися заздалегідь.
Також фахівці наголошують, що до подорожчання треба готуватися і покупцям, адже саме вони є кінцевими споживачами і все навантаження лягатиме на їхні гаманці.