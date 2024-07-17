Збитки від війни колосальні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу "Війна, спека, відключення. Як працює зараз українська аграрна галузь?" у Медіацентрі Україна заявив, що збитки фермерів колосальні.

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Окрім прямих і непрямих, які сягають десятків мільярдів доларів, я думаю, що на сьогодні ми можемо констатувати більше 50 мільярдів доларів – це той збиток, якого зазнала аграрна інфраструктура,

– зазначив Марчук.

Експерт наголосив, що ворог почав завдавати інтенсивних цілеспрямованих ударів по полях для того, щоб гинув врожай.

На Херсонщині багато випадків, коли росіяни запускають дрон для того, щоб спалити саме врожай. І люди, які розмінували свої площі по 100 – 400 гектарів, одноразово втрачають по 20 – 30 гектарів, а це колосальні об'єми,

– додав агроексперт.

На Дніпропетровщині, Одещині, Херсонщині, а також Донецька та Луганська області, де постійно тривають обстріли – постійно завдаються такі удари.