Подорожчання хліба: якого стрибка очікувати

Вже найближчим часом варто очікувати зміни на цінниках хлібних виробів.

Джерело: фейсбук-сторінка Віктора Дорошенка

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко попередив про підвищення цін на хліб. Причина – подорожчання електроенергії, яке впливає на собівартість.

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Істотне збільшення вартості сировини, газу та електроенергії для виробників хліба і хлібобулочних виробів привело до зростання собівартості на 10-15 відсотків, які найближчим часом ми побачимо на цінниках в магазинах, – написав він.

Натомість ціна преміальних сортів хліба та кондитерської продукції зросте на цілих 20-25%. Цьому посприяло збільшення закупівельних цін на зернові. Кукурудзу тепер продають по 7 тисяч гривень/тонна, пшеницю – 7,5-8 тисяч гривень/тонна.

Як писав Агро 24,