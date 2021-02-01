Уже в ближайшее время следует ожидать изменения на ценниках хлебных изделий.

Источник: фейсбук-страница Виктора Дорошенко

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предупредил о повышении цен на хлеб. Причина – подорожание электроэнергии, которое влияет на себестоимость.

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Существенное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15 процентов, которые в ближайшее время мы увидим на ценниках в магазинах, – написал он.

Кроме того, цена премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий вырастет на целых 20-25%. Этому способствовало увеличение закупочных цен на зерновые. Кукурузу теперь продают по 7 тысяч гривен/тонна, пшеницу – 7,5-8 тысяч гривен/тонна.

Как писал Агро 24, Иордания приобрела украинскую пшеницу.