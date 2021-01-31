Ціни на продовольчі культури в Україні: що подорожчало і подешевшало
Закупівельні ціни на основні продовольчі культури в Україні продовжують зростати, свідчать дані інформпорталу АПК України.
Джерело: Аgronews
Станом на кінець січня-2021 порівняно з груднем-2020 здорожчали більшість продовольчих культур (дані без урахування ПДВ).
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Пшениця:
- 2 клас – 8,351 тисяч гривень за тонну – на 62 гривні
- 3 клас – 8,276 тисяч грн/т – на 63 грн
- 4 клас – 8,128 тисяч грн/т – на 63 грн
Інші культури:
- соя – 17,272 тисяч грн/т – на 85 грн
- кукурудза – 7,517 тисяч грн/т – на 84 грн
- ячмінь – 7,377 тисяч грн/т – на 80 грн
- гречка – 19,271 тисяч грн/т – на 60 грн
Безперечним лідером за зростанням закупівельних цін є соняшник: його середня вартість становить 20,243 тисяч грн/т, що на 118 гривень дорожче, ніж минулоріч.
З основних культур здешевшало лише жито – його вартість 5,413 тисяч грн/т, що на 11 грн дешевше, ніж у 2020-му.
Здорожчання і неврожай
Одна з причин того, що подорожчали основні продовольчі культури – несприятливі погодні умови в 2020 році. Так, за підрахунками експертів, через теплу безсніжну зиму Україна втратила 568,2 тисяч гектарів озимих культур і мільйони доларів на експорті продукції. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Україна втратила мільйони тонн зерна через погоду".
Джерело: 24 канал
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