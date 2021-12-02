Подорожчання огірків та дешеві помідори: яка ситуація із цінами на овочі

Скорочення світлового дня та температури сприяє росту цін на овочі. Зростання вартості продукції вже зафіксували на півдні України.

Огірки дорожчають

Найбільший ріст ціни серед усіх овочів показав огірок. Якщо раніше мінімальна ціна продукції на гуртових ринках складала 35 гривень/кілограм, то зараз не опускається нижче 55 гривень/кілограм.

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Ціна кабачка виросла на 5 гривень, показник тримається на рівні 55 – 58 гривень/кілограм. Ціна томатів завдяки малому попиту і великій пропозиції залишається приємною для покупців – 15 – 20 гривень/кілограм.

За перець треба заплатити 25 – 40 гривень/кілограм, а вартість кілограма баклажанів вже подекуди сягає 70 гривень.

Що стосується овочів борщового набору, то зараз ситуація наступна: картопля коштує 5 – 7 гривень/кілограм, капуста – 7 – 8 гривень/кілограм, морква – 5 – 7 гривень/кілограм, буряк – 6 – 10 гривень/кілограм, цибуля – 8 – 9 гривень/кілограм.