Поглинає вуглець вдвічі швидше, ніж ліси: яка рослина має таку властивість

Коноплю доволі часто асоціюють лише з наркотичними засобами. Разом з тим рослина здатна поглинати набагато більше вуглецю, аніж дерева.

Як стверджує провідний дослідник Інноваційного центру природних матеріалів Кембриджського університету Даршіл Шах, один гектар промислової коноплі вбирає від 8 до 15 тонн CO2 на рік. Ліси ж можуть поглинути лише 2 – 6 тонн вуглецю, в залежності від кліматичного регіону, виду та віку дерев.

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Окрім того, з конопель роблять вуглецево-нейтральні матеріали та біопластик, які можуть замінити склокомпозит, алюміній тощо.

Жорсткі волокна конопель годяться не лише для тканин і штучного хутра, але й для виготовлення міцних матеріалів, які використовують для автомобільних деталей, турбін вітрових станцій і облицювальних панелей. Їх виробництво потребує від 15 до 60% енергії в порівнянні з алюмінієвими панелями, бітумом або оцинкованою сталлю.

Костриця – здерев’янілі частини стебел – використовується для коноплецементу, що слугує ізоляційним матеріалом. На думку науковця, конопля має стати основним матеріалом вуглецево-нейтрального майбутнього.

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