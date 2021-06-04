Погода понищила урожай кісточкових фруктів: серйозність втрат

Минулого року виробники плодово-ягідної продукції зазнали великих збитків. Цього року погода теж не потішила, але ситуація не критична.

Зараз виробники стверджують, що в деяких регіонах перепади температур та затяжні холоди знищили від 70% до 90% врожаю кісточкових культур.

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Як запевняє начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко, ситуація не така критична, як її намагаються змалювати.

У порівнянні з минулим роком значно менші пошкодження, тому що весна була не дуже тепла. Масового цвітіння плодових культур на період настання жорстких заморозків ще не було. Тому враження, що пошкодження значно менші, ніж торік. Тобто ніяких катастрофічних прогнозів немає. Перспективи отримання нормального врожаю плодових у цьому році дуже високі, – розповіла вона.

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