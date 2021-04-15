Погода в Україні нищить врожай

Ранні овочі будуть дорожчими, аніж зазвичай. Причина – несприятливі погодні умови на півдні України і часткова втрата врожаю.

На Миколаївщині під час зворотних заморозків озима цибуля, плантації суниці садової та малини вимерзли в середньому на 30-40%, а в деяких господарствах – на 100%.

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З початку березня кілька разів на ґрунті температура опускалася до мінус 3-4°С, одного разу – до мінус 12°С. Торік у цей час оптова ціна редису становила дві гривні за кілограм, і виробники масово викидали овочі у посадках біля ринку в Великих Копанях (Херсонська область), а сьогодні редис оптом коштує 35-38 гривень.

На півдні країни через дощову погоду, яка тримається вже кілька тижнів, досі масово не висадили картоплю у відкритий ґрунт. Через велику вологість землі затримується на два тижні і посадка білої, червоної та ріпчастої цибулі. Тож на врожай цих культур слід очікувати не в середині літа, а вже в серпні.

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