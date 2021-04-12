Погода повлияет на овощные цены: какого скачка ждать
Холодная весна изрядно осложняет жизнь фермеров. Поэтому цена на ранние овощи вырастет минимум на 20%.
Источник:ГолосUA
Поскольку в этом году Пасха в Украине поздняя и приходится на 2 мая, к этому времени на рынке появится много украинской продукции. В том числе и ранних овощей, таких как молодой лук, капуста, огурцы, помидоры, редис.
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Пасхальные и майские праздники – не единственная причина подорожания этих овощей, но и холодная весна.
Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая. Соответственно по сравнению с прошлым годом ранние овощи подорожают примерно на 20%.
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