Холодная весна изрядно осложняет жизнь фермеров. Поэтому цена на ранние овощи вырастет минимум на 20%.

Поскольку в этом году Пасха в Украине поздняя и приходится на 2 мая, к этому времени на рынке появится много украинской продукции. В том числе и ранних овощей, таких как молодой лук, капуста, огурцы, помидоры, редис.

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Пасхальные и майские праздники – не единственная причина подорожания этих овощей, но и холодная весна.

Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая. Соответственно по сравнению с прошлым годом ранние овощи подорожают примерно на 20%.

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