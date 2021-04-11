На українських ринках з'явилися перші тепличні томати
Цьогорічні перші тепличні томати вже доступні для покупців. Овоч поступив на ринки цього тижня.
Джерело:АПК-Інформ
На поточному тижні на український ринок надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
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Сьогодні пропозиція місцевого томату на ринку досить обмежена, оскільки тільки поодинокі комбінати приступили до збору даної продукції. Перші великі партії комбінати зможуть відвантажувати не раніше, ніж в середині поточного місяця.
Зараз український тепличний томат коштує 50-65 гривень/кілограм. Головним конкурентом є турецький імпортований томат, що коштує 23-35 гривень/кілограм.
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