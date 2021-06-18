У Польщі дефіцит кореневої петрушки – ціни скочили вгору

Минулого року ціна кореневої петрушки в Польщі була вкрай низькою, тож фермери вирішили відмовитися від її вирощування. Це спричинило дефіцит коренеплоду.

Цього року ситуація кардинально інша – ціни на кореневу петрушку сьогодні сягають 11 злотих (80 гривень) за кілограм. Це вдвічі дорожче, аніж в Україні.

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Відповідно, теперішня ціна петрушки стала у 4 рази вищою, аніж у 2020 році.

Петрушка минулого року коштувала дешево – до 1,6 злотих за кілограм, тому багато фермерів, вважаючи свою працю неоплаченою, перестали її сіяти. Цього року у нас мало петрушки і висока ціна, – пояснив експерт з оптового ринку Bronisze у Варшаві Мацей Кмера.

Зауважується, що такі стрибки ціни на кореневу петрушку трапляються не вперше. У 2019 році вона коштувала до 20 злотих (145 гривень) за кілограм.

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