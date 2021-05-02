Польские садоводы рассказывают, что потеряли большие части урожая яблок, голубики и клубники. О наибольших потерях заявляют те, кто выращивает черешню, абрикос и сливу.

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Температура воздуха на прошлой неделе в Польше была критически низкой, но, как отмечают специалисты, основные производственные регионы не пострадали. Кроме того, ранее многие садоводы установили системы защиты от заморозков, то есть потерь у них не будет.

Вместе с тем специалисты сообщают, что целью преувеличения потерь урожая является поднятие цен, ведь цена на фрукты и ягоды ниже, чем в прошлом году, а запасы продукции еще достаточно высоки.

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