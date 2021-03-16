Американський стартап з вирощування полуниці залучив непогані інвестиції.

Стартап Oishii, який займається вертикальним землеробством, залучив на вирощування полуниці 50 мільйонів доларів. Серед інвесторів та засновників стартапа – компанія Toyota Motor.

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У компанії Oishii стверджують, що запилюють полуницю у приміщенні за допомогою бджіл. На це стартап надихнули традиційні японські методи землеробства. Залучені кошти компанія вкладе у будівництво вертикальних полуничних ферм на нових ринках і розширення флагманської ферми в Манхеттені. Крім того, Oishii також інвестує в подальші дослідження і розробки для виведення нових сортів не тільки полуниці, а й томатів, дині та перцю.

Хоча технологія вертикального землеробства не нова, більшість операцій в таких фермах зосереджено на вирощуванні листової зелені і трав. Oishii – один з перших стартапів вертикального землеробства, який зайнявся вирощуванням саме полуниці.

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