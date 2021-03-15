Мережа супермаркетів "АТБ" найближчим часом підніме ціни на продукцію.

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила, що товари на полицях магазинів найближчим часом подорожчають на 5-25%.

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В "АТБ" зростання цін виправдовують тим, що багато постачальників і виробників товарів, з якими співпрацює компанія, вирішили підвищити вартість продукції. У свою чергу постачальники аргументували рішення підвищенням цін на сировину і паливо.

Зазначимо, що сировинні продукти, такі як цукор, борошно, соняшникова олія тощо справді останнім часом додали у вартості.

Нещодавно повідомлялося, що ціни на свинину мають знизитися. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24 "В Україні подешевшає свинина".