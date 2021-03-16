Американский стартап по выращиванию клубники привлек неплохие инвестиции.

Стартап Oishii, который занимается вертикальным земледелием, привлек на выращивание клубники 50 миллионов долларов. Среди инвесторов и учредителей стартапа – компания Toyota Motor.

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В компании Oishii утверждают, что опыляют клубнику в помещении с помощью пчел. На это стартап вдохновили традиционные японские методы земледелия. Привлеченные средства компания вложит в строительство вертикальных клубничных ферм на новых рынках и расширение флагманской фермы в Манхэттене. Кроме того, Oishii также инвестирует в последующие исследования и разработки для вывода новых сортов не только клубники, но и томатов, дыни и перца.

Хотя технология вертикального земледелия не новая, большинство операций в таких фермах сосредоточено на выращивании листовой зелени и трав. Oishii – один из первых стартапов вертикального земледелия, который занялся выращиванием именно клубники.

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