Сезон полуниці завершився, черешня – у пікові.

Аналітик "УКАБ" Максим Гопка розповів 24 Каналу, які основні фактори впливають на динаміку цін українського ягідного ринку. Він також спрогнозував, що буде відбуватись із цінами на черешню та полуницю найближчим часом.

Читайте також Сезон збирання у розпалі: ціни на популярні ягоди упали вдвічі

Експерт зазначив, що сезон полуниці вже майже завершився, тому її пропозиція скорочується, а ціни зростають. Водночас наразі спостерігається пік сезону черешні, тож вона доступна у широкому асортименті. Цього року погода суттєво відрізняється від тогорічної, що впливає на вегетацію плодів.

Зокрема, червневі перепади температур та дощі гальмували їх розвиток. Також сильні дощі погіршили якість черешні, що зменшує як її вартість, так і пропозицію. Така черешня буде погано зберігатися, і це розуміє виробник, якому треба якомога швидше її продати,

– додав Максим Гопка.

Також він наголосив, що задовольнити внутрішній попит допомагає імпортна пропозиція.

У Польщі та Сербії неврожай малини