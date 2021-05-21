Дієтолог Мішель Рутенштейн, який працює в Нью-Йорку, визначив, що вживання полуниці може покращити роботу судин та систолічний кров’яний тиск.

Полуниця багата на корисні антиоксиданти та поживні речовини та поліфеноли. Саме поліфенол дозволяє розслабити артерії, покращити кровотік і знизити систолічний артеріальний тиск.

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Полуниця добре впливає на ендотелій – тонку оболонку, яка встилає стінки серця і судин. Якщо ендотелій не функціонує належним чином, великі кровоносні судини серця можуть не розширюватися або не відкриватися так, як слід.

Дослідження показало, що споживання навіть невеликої дози полуниці щодня впродовж чотирьох тижнів призводило до покращеного розширення судин, покращення роботи серця загалом та нормалізації тиску.

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