Нещодавно підприємство відвідала інспекція "Органік Стандарт". За результатами перевірки компанія отримала органічний сертифікат.
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"Аби наші клієнти були впевнені в якості продукції, яку ми вирощуємо, до нас приїхала інспекція "Органік Стандарт". Ми прагнемо, щоб наші ягоди були органічними, тому не бачимо іншого шляху, ніж органічне землеробство", – повідомили в компанії.
У кооперативі переконані, що використання біологічного захисту рослин не тільки підвищує якість врожаю, але і сприяє збереженню довкілля. Компанія закликає усіх переходити на органіку та отримувати європейський сертифікат якості.