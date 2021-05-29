Полуниця на Закарпатті б'є цінові рекорди

Зараз ціна кілограма полуниці становить 80 гривень. Такого високого показника в регіоні ще не було.

Минулого року у цей період закарпатська полуниця коштувала 50 гривень за кілограм.

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Але цього року у справу втрутилася затяжна холодна весна, подорожчання євротари та агроволокна. Через це сезон "запізнився" на 2 тижні.

За словами фермерів, ціна може впасти, якщо на Закарпатті буде сонячна погода.

Волога — ідеальні умови для роз­множення грибків, які нищать плоди. Полуниця завмирає і не встигає дозріти. Цього року вона дорога. Але можна зрозуміти фермерів, які вклали чималі гроші у вирощування. Подо­рожчали євротара, агроволокно та навіть плівка, – розповів фермер Володимир Муничка.

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