Почему тепличный томат дешевеет

Сейчас на рынке большой объем некондиционной продукции. Тепличные комбинаты производят зачистку текущего оборота и хотят как можно скорее продать остатки томатов.

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В большинстве своем они пытаются распродать товар, качество которого оценивают ниже среднего. Соответственно, стоимость такого товара не может быть высокой.

Сейчас есть возможность выгодно купить тепличный томат / Фото Unsplash

Какая цена отечественных и импортных тепличных томатов

Сегодня комбинаты продают томаты по 20 – 27 гривен за килограмм. В сравнении с прошлой неделей цена упала на 18%.

Турецкий томат, который составляет основное предложение на рынке, стоит 22 – 30 гривен/килограмм.

Что будет дальше

Из-за подорожания энергоносителей отечественные комбинаты могут снизить объемы выращивания томатов, что существенно повлияет на предложение. Поэтому следующие партии будут дороже.

Кроме того, Турция может увеличить импортные поставки, потому нашим производителям придется конкурировать с иностранным товаром.