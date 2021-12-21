Особые помидоры

Уже этим летом садоводы могут порадовать себя удивительными помидорами. Новый сорт дарит миниатюрные плоды черри со вкусом меда.

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Томат Honeycomb лучше сеять в помещении за 6 – 8 недель до последних весенних заморозков. Глубина сева – 3,5 сантиметра. Почва должна быть влажной, температура – ​​23 градуса.

Ростки появятся через 1 – 2 недели. Когда они прорастут, нужно снабдить их большим количеством света. Лампочки накаливания не подойдут – они будут сильно нагреваться. Также не стоит оставлять свет включенным 24 часа – темная пора тоже необходима для роста.

Что касается удобрений, то это растение не нуждается в их большом количестве. Саженцы нужно подкармливать всего на 3 – 4 неделе.