Попит покупців на столовий буряк залишається стабільно низьким. Та навіть попри це фермери продовжують збільшувати ціни на овоч.

Ціни на буряк поводяться не надто логічно. Ажіотажу серед покупців овоч не має, але його ціна росте вже впродовж тривалого часу.

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Виробники, які підвищують ціну буряка, вказують на обмежену пропозицію на ринку. Окрім того, показник валового збору овоча у поточному сезоні суттєво знизився.

Реакція ринку

Як показав моніторинг, лише з початку тижня ціна буряка зросла на цілих 17%. Кілограм овоча зараз коштує 6 – 8 гривень.

З такою ціною оптові компанії та роздрібні мережі не погоджуються, тому не закуповують великі партії буряка. Через це ринок фактично перебуває у стагнації.

Хоча ціна буряка виросла у порівнянні з минулим роком понад удвічі, виробники не збираються продавати овоч дешевше та залишають його у сховищі.