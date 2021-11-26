Порятунок екології: в Уельсі створили унікальне упакування для м'яса

Пакувальні матеріали зазвичай виготовляють з пластику, що негативно відбивається на екології. Дослідники вже тривалий час шукають рішення, яке могло б покращити ситуацію.

Унікальне пакування м'яса

Алаа Алайзокі, який працює в Університеті Суонсі, зробив прорив у сфері пакування м'яса. Йому вдалося створити пакування без окремого шматка пластику, що абсорбує рідину. У перспективі це дозволить обійтися без тисяч тонн пластику.

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Дослідник зробив відкриття, пишучи докторську дисертацію. Він помітив, що дуже часто м'яса пакують із пластиковою підстилкою, яка втягує вологу та перетворює її на гель, який не витікає назад у м’ясо.

Лише у Великій Британії щороку утворюється понад 800 тисяч тонн пластикового сміття через саме лише пакування м'яса. Поглинальний шмат пластику займає 5 – 8% цього показника.

Алайзокі зумів створити спеціальні отвори, в яких рідина збирається таким чином, що не зможе потрапити назад у м'ясо. Рідину можна прибрати, просто промивши пакування водою.