Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міністра МРЕТ Тарас Висоцький. За даними міністерства, в 2021 році в Україні прогнозується урожай зернових на рівні 75,1 мільйона тонн.

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Беручи до уваги теперішній стан озимих культур, кількість опадів, які випали за зиму, і наявність вологи, сьогодні ми можемо зробити наступний прогноз виробництва основних сільськогосподарських культур. За попередніми підрахунками, очікується, що цьогорічний врожай зернових досягне рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн. Кількісна оцінка очікуваного виробництва олійних культур на рівні 19,1 мільйона тонн, – повідомив Висоцький.

Заступник міністра МРЕТ також уточнив, що площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цьогоріч становить 24,2 мільйона гектарів, що на 0,3 мільйона гектарів більше, ніж у 2020-му.

Врожай-2021 в Україні: прогноз МРЕТ

(дані – мільйони тонн)

Пшениця – 29,5 (зростання на 17,5% порівняно з 2020)

Олійні культури – 19,1 (3,2%)

Соняшник – 13,5 (3,6%)

Ячмінь – 9,2 (17,9%)

Соя – 3,1 (10,7%)





Прогноз виробництва с/г культур у 2021 році / Інфографіка МРЕТ

Скільки зернових зібрали в 2019-2020 роках?

Урожай зернових і зернобобових у 2019 році склав рекордні 75,2 мільйона тонн. Але в 2020-му показник був суттєво меншим – 65,4 мільйона тонн. Причина спаду – погані погодні умови.

Детальніше читайте про це в матеріалі Агро24 "Україна втратила мільйони тонн зерна через погоду".