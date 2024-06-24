Посуха загрожує врожаю у Чорноморському регіоні

На думку метеоролога із американської компанії Maxar Кріса Хайда, прогноз погоди для Чорноморського регіону "є серйозним червоним прапором". Кількість опадів, що очікуються в липні та серпні, за словами метеоролога, ймовірно, призведуть до знищення ключових посівів кукурудзи та соняшнику в регіоні.

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Рекордні температури в основних глобальних регіонах вирощування призвели до затримки посіву та негативного впливу на розвиток сільськогосподарських культур, оскільки вплив зміни клімату посилюється. Великі ділянки сільськогосподарських угідь у Росії, Китаї, Індії та Сполучених Штатах зазнають надзвичайно спекотних умов і кількості опадів нижче норми.

Західне видання стверджує, що світові ціни на пшеницю підскочили до 10-місячного максимуму в травні після того, як несприятливі погодні умови знизили врожайність дозрілої культури в Росії, найбільшому експортері. Посуха та спека також очікується на Уралі, в Західному Сибіру і Забайкаллі.

Україна також потерпає від посухи

Південь та схід України також страждали від спеки та сухої погоди. За даними державного синоптика, з 1 травня по 10 червня опадів випало лише 20 – 50% від норми, а посуха перешкоджає розвитку озимих та ярих культур у деяких районах Харківщини та Донецької області.

Травень місяць в Україні виявився одним із найпосушливіших за останні 30 років. У північних областях, зокрема на Житомирщині, град завдав шкоди ярим культурам, таким як кукурудза, соя та соняшник,

– повідомляють синоптики.

У США та світі ситуація теж загрозлива

США, як один з найбільших експортерів продовольства теж втрачає врожай. Західне видання повідомляє, що сильна спека охопила частину східного узбережжя, а рясні дощі викликають побоювання повеней.

На Середньому Заході акцент зміщується від спеки до надто сильних дощів, що може призвести до повеней у районах вирощування кукурудзи та соєвих бобів, особливо на Верхньому Середньому Заході,

– наголосив Хайд.

За очікуваннями метеорологів, погода в Австралії буде нормальною. У деяких районах випаде більше опадів, ніж у середньому, що покращує прогноз урожаю пшениці. Найближчими місяцями в Аргентині та Бразилії також прогнозується переважно сприятлива погода.

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