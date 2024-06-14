На скільки впадуть показники виробництва пшениці в Україні
У звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) йдеться про те, що експорт пшениці з України складе всього 13 мільйонів тонн за рік. За останні 10 років це найнижчий показник.
До теми "Чорний" експорт зерна: як це погіршує українську економіку
- Впродовж 2024 – 2025 маркетингового року, відповідно до звіту, очікується, що виробництво пшениці в Україні буде на рівні 19,5 мільйона тонн.
- Якщо порівнювати з показниками минулого року, то це на 3,5 мільйона тонн менше.
Що буде з урожаєм ячменю та кукурудзи
Виробництво та експорт ячменю також впаде, втім ситуація з кукурудзою матиме більш оптимістичні показники.
- Виробництво українського ячменю за рік оцінюють в 5 мільйонів тонн – це мінус 0,2 мільйона тонн до травневого прогнозу. Водночас експорт складе 2,2 мільйона тонн – це мінус 0,1 мільйона тонн.
- Збір кукурудзи складе 27,7 мільйона тонн, що більше на 0,7 мільйона тонн порівняно до травневого прогнозу. Експорт же збільшиться до 24,5 мільйона тонн (+0,5 мільйона тонн).
Щодо світового врожаю пшениці, то аналітики з USDA очікують зменшення на 8 мільйонів тонн в новому маркетинговому році – з 798,19 мільйона тонн до 790,75 мільйона тонн. Крім цього, зменшиться й торгівля – з 215,36 мільйона тонн до 212,98 мільйона тонн.
Світовий врожай кукурудзи навпаки збільшиться – до 1 220,5 мільйона тонн з 1 219,9 мільйона тонн. Експорт становитиме до 193,9 мільйона тонн.
Скільки зерна Україна експортувала у червні
Як повідомляє Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 48,38 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.
На сьогодні Україна активно продає за кордон кукурудзу, водночас експорт пшениці залишається на другому місці.
- У червні вдалося експортувати 990 тисяч тонн кукурудзи.
- Експорт пшениці склав десь понад 500 тисяч тонн.
- Водночас з початку сезону загальний експорт ячменю становив 2,4 мільйона тонн, а жито – 1,6 тисячі тонн.