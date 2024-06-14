На скільки впадуть показники виробництва пшениці в Україні

У звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) йдеться про те, що експорт пшениці з України складе всього 13 мільйонів тонн за рік. За останні 10 років це найнижчий показник.

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Впродовж 2024 – 2025 маркетингового року, відповідно до звіту, очікується, що виробництво пшениці в Україні буде на рівні 19,5 мільйона тонн.

Якщо порівнювати з показниками минулого року, то це на 3,5 мільйона тонн менше.

Цікаво! У звіті охоплюються всі країни-експортери зерна. Водночас найбільше зниження прогнозують саме для Росії – на 5 мільйонів тонн, до 88 мільйонів тонн.

Що буде з урожаєм ячменю та кукурудзи

Виробництво та експорт ячменю також впаде, втім ситуація з кукурудзою матиме більш оптимістичні показники.

Виробництво українського ячменю за рік оцінюють в 5 мільйонів тонн – це мінус 0,2 мільйона тонн до травневого прогнозу. Водночас експорт складе 2,2 мільйона тонн – це мінус 0,1 мільйона тонн.

за рік оцінюють в 5 мільйонів тонн – це мінус 0,2 мільйона тонн до травневого прогнозу. Водночас експорт складе 2,2 мільйона тонн – це мінус 0,1 мільйона тонн. Збір кукурудзи складе 27,7 мільйона тонн, що більше на 0,7 мільйона тонн порівняно до травневого прогнозу. Експорт же збільшиться до 24,5 мільйона тонн (+0,5 мільйона тонн).

Щодо світового врожаю пшениці, то аналітики з USDA очікують зменшення на 8 мільйонів тонн в новому маркетинговому році – з 798,19 мільйона тонн до 790,75 мільйона тонн. Крім цього, зменшиться й торгівля – з 215,36 мільйона тонн до 212,98 мільйона тонн.

Світовий врожай кукурудзи навпаки збільшиться – до 1 220,5 мільйона тонн з 1 219,9 мільйона тонн. Експорт становитиме до 193,9 мільйона тонн.

Скільки зерна Україна експортувала у червні

Як повідомляє Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 48,38 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.

На сьогодні Україна активно продає за кордон кукурудзу, водночас експорт пшениці залишається на другому місці.