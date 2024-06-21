Як змінились ціни на українське зерно

Українська універсальна біржа оновила ціни на основні зернові та олійні культури за підсумками 11 – 17 червня. Аналітики повідомляють, що ціни на пшеницю та кукурудзу протягом тижня здебільшого залишалися на попередньому рівні, але з незначними коливаннями залежно від регіону.

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Ринок соняшника на початку тижня продемонстрував короткочасне зростання, а потім стабілізувався до кінця періоду. Вартість сої дещо знизилася, що пояснюється двома факторами: збільшенням пропозиції рослинних олій на світовому ринку та зменшенням попиту на українську олію з боку імпортерів.

Ціни та тенденції станом на 17 червня

Минулого тижня ціни на сільськогосподарську продукцію CBOT знизилися. Ціни на пшеницю зазнали падіння, що пояснюється покращенням прогнозів щодо врожаю пшениці твердої. Ціни на кукурудзу та сою в цілому залишалися стабільними.

кукурудза – 6 044,62 грн/т (+0,29%);

пшениця 2 класу – 6 987,50 грн/т (-0,01%);

пшениця 3 класу – 6 466,07 грн/т (+0,33%);

пшениця 4 класу – 5 738,87 грн/т (+0,60%);

соя – 17 833,53 грн/т (+0,09%).

Аналітики UUB додають, що ціни на сільгосппродукцію, ймовірно, будуть нестабільними протягом наступних періодів. Можлива причина – несприятливі погодні умови, які призведуть до зміни врожайності, а також помилки в прогнозах щодо обсягів попиту та пропозиції.