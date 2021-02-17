Чисті рядки без бур'янів: Акріс® працює за будь-яких умов

Українські виробники соняшнику багато сезонів складали свої схеми ефективного захисту. Одним із базових елементів успіху стали ґрунтові гербіциди, які надійно контролюють бур’яни та допомагають культурі розкрити свій потенціал врожайності.

Аграрії при вирощуванні соняшнику повинні одразу починати боротьбу з бур’янами, бо на початкових стадіях розвитку рослини погано конкурують з ними за світло, воду і поживні речовини. Засміченість посівів бур'янами може негативно впливати на ріст культури і подальшу її врожайність.

Справжньою знахідкою для фермерів став ґрунтовий гербіцид Акріс® компанії BASF. Цей універсальний препарат містить дві діючі речовини – диметенамід-П і тербутилазин. Завдяки їхній гармонійній взаємодії Акріс® вправно працює за будь-яких погодних умов: якщо посушливо – за справу береться диметенамід-П, якщо перезволоження – тербутилазин.

Поєднання цих речовин також забезпечує подовжену ґрунтову дію гербіциду та надійний контроль широкого спектру бур’янів. А відсутність післядії на наступні культури в сівозміні надають препарату додаткові переваги.

Чисті рядочки без бур'янів.

Переваги препарату

Надійний контроль широкого спектра однорічних бур’янів

Ефективний за умов недостатнього зволоження за рахунок вмісту диметенаміду-П

Тривалий період контролю бур’янів

Немає післядії на наступні культури

Широке вікно застосування у посівах кукурудзи

Порівняльні фото яскраво демонструють різницю між контрольним полем і тим, де застосовувався Акріс®.



Контрольна ділянка (без застосування гербіцидів)





Акріс 3 л/га, агроцентр BASF, село Денисівка, Хмельницька область

Дій вчасно!

Компанія BASF, піклуючись про врожаї аграріїв, для більш ефективного застосування продукту Акріс® представила ринку онлайн-рішення "Дій вчасно".

Це рішення дозволяє виробникам соняшнику обрати найкращий період для внесення гербіциду на конкретному полі. Графік показує кількість накопичуваних опадів (дощу) за останні 4 дні та прогноз вірогідності необхідної кількості опадів для найкращої активації продукту. За рахунок сильних фізичних властивостей диметенаміду-П, такий продукт буде гнучкішим для застосування та допоможе вибрати найоптимальнішу дату для внесення фермерами.

Відео-інструкція сервісу "Дій вчасно – Акріс®"

Також компанія BASF продовжує зручну і вигідну для аграріїв акцію "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй".

За кожні придбані у офіційних дистриб’юторів та субдистриб’юторів ТОВ "БАСФ Т.О.В." 1000 літрів гербіциду Акріс®, фермерське господарство отримує послугу з діагностики 1 обприскувача від компанії SprayForce. Якщо покупець придбає 2000 літрів продукту Акріс® та більше, то отримує сервіс з діагностики 2 обприскувачів.

Детальніше про препарати і акції BASF читайте на офіційному сайті компанії.