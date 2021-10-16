Прибутки за виробництво молока почали зростати
16 жовтня 2021 , 16:38Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Ярмака
УМІ – це український молочний індекс, який визначає прибутковість виробництва молока. Впродовж останніх місяців він демонструє невпинний ріст.
Впродовж останніх 4 місяців показник УМІ виріс на 22,2%. Але експерти зазначають, що радіти варто стримано.
Цікаво Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв
Справа в тому, що зростання спричинене не розвитком галузі, а тим, що минулого року прибутки були дуже низькими.
Разом з тим потрібно зважати на сезонне зростання: перед зимою прибутковість молока традиційно зростає. Більш детальні висновки можна буде робити лише через певний час.
Що стосується вартості кормів, яка грає велику роль у формуванні ціни молока, то вони подешевшали на 1%.
Картопля з південних регіонів не може похизуватися якістю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Проблеми з якістю: що сталося з картоплею на півдні України".