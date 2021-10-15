Проблеми з якістю: що сталося з картоплею на півдні України

Цього року зберігати картоплю з південних регіонів без професійних сховищ буде складно. У всьому винні велика кількість опадів та хвороби рослин.

Цього року у південних регіонах зберегти картоплю у хорошому товарному стані буде нелегко. Урожай постраждав від опадів та хвороб.

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Якісний урожай не потребує професійних сховищ, для його зберігання не потрібно особливих умов. Натомість не надто якісний товар зберегти без сховищ буде доволі складно.

Якщо немає відповідних умов, овоч починає "текти" вже через декілька днів, що несе загрозу всьому урожаю.

Ймовірно, аграріям доведеться продавати овоч тим, хто має професійні сховища, або намагатись збути товар споживачам. В іншому випадку картопля втратить у якості, а отже – і в ціні.

На експорт картоплю продають суттєво дешевше, аніж українцям на ринках та в магахинах. Більше про цеч читайте у матеріалі Агро 24