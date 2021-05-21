Що зміниться після того, як законопроєкт №2195 підпише Президент України Володимир Зеленський, і він вступить у силу? Читайте у блозі "Земельної розвідки".

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: на що звертати увагу при купівлі ділянки

Законопроєкт №2195 має на меті підвищити прозорість у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності через запровадження їх продажу виключно на земельних торгах у формі електронних аукціонів через систему "Прозорро", а також продаж приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні.

Земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).

Будуть внесені зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". У тому числі продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них буде здійснюватися виключно на конкурсних засадах через електронний аукціон.

Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, отримує переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, але за умови, що він сплачує ціну, за якою ділянка продається. У разі ж продажу через електронний аукціон – якщо пропозиція орендаря дорівнює чи перевищує пропозицію найбільше із запропонованих учасниками аукціону.

Чим електронні земельні аукціони корисні для аграріїв?