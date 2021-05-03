Продукти харчування знову дорожчають: у чому причина

Ціни на продукти харчування в Україні продовжують ріст. Експерти стверджують, що така негативна тенденція спостерігається у всьому світі.

В Україні помітне зростання цін на яйця, соняшникову олію, молочну і м’ясну продукцію, хліб. На думку експертів, ріст цін буде продовжуватися.

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Головна причина – пандемія, яка дала старт негативним подіям у світовій економіці. Виробники продуктів харчування відзначають негативні зміни у сфері логістики. Також криза вдарила і по ринку праці, багато дрібних бізнесів припинили свою діяльність.

Також літо 2020 року не потішило погодними умовами, тож у багатьох країнах скоротилися врожаї, що теж зіграло свою роль.

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