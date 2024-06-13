Які продукти подорожчають в Україні

Проблеми з електропостачанням та зростання вартості електроенергії стали одними з головних викликів, з якими зіткнулися промислові та продовольчі сектори в Україні. У зв'язку з цим, збільшені витрати на оплату рахунків компанії та підприємці включатимуть у ціни для споживачів.

Читайте також: Масштаби зростають: площі посіву сої збільшились цьогоріч

Економічний експерт Дмитро Чурін попереджає про значне зростання цін: споживачі можуть відчути підвищення вартості бакалійної продукції вже через 2-3 місяці. Водночас варто бути готовими до зростання цін на інші продукти, як от: солодощі, ковбаси та м'ясо.

На жаль, ціни для кінцевих споживачів продовжать зростати у найближчі місяці. Насамперед новий сплеск цін буде зумовлений зростанням вартості електроенергії як для бізнесу, так і для населення,

– сказав директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Зокрема, як дефіцит, так і підвищення цін на електроенергії вплине на виробництво таких товарів, як крупи, борошно, пластівці тощо.

Цікаво! За даними опублікованого звіту Держстату станом на червень 2024 року зросли ціни на такі продукти, а саме: фрукти – на 10,4%, овочі – на 1,3%, риба та морепродукти на 0,9%, а також цукор та хліб на 0,7 та 0,6 відповідно.

З чим повʼязане таке здорожчання продукції

Економіст і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що основними причинами такого зростання цін є зберігання продукції та девальвація гривні.

Ми бачимо, як стрибнула гривня, перевищила позначку 40 грн. Це додатковий стимул інфляції та девальвації гривні. Тобто імпортні товари – ті ж самі овочі, фрукти зростуть в ціні. Сюди ж додаються проблеми з їхнім зберіганням за відсутності електрики,

– пояснив Шевчишин.

За його словами, подорожчають не лише продукти, але й послуги, які надають компанії, малі бізнеси та підприємства. Зросте також вартість чека у ресторанах та кафе, адже під час відключень вони потребують генераторів і змушені витрачати більше на бензин або дизель для підтримки своєї діяльності.

Молоко потрібно зібрати і молоковоз повинен проїхати і привезти продукт на молокозавод. Тож всі ці складові будуть тиснути на фінальні інфляційні показники. Я прогнозую, що інфляція може досягти 2%. Липень також покаже інфляцію через підвищення акцизів на паливо. Хлібозаводи використовують електроенергію, отже, і тут будуть наслідки для цін,

– додав Шевчишин.

Зауважте! З 1 липня підвищаться акцизи на паливо, що спричинить новий виток зростання цін, оскільки кожен товар потрібно доставити до місця призначення.